Госдума одобрила законопроект об ответственности за исполнение иностранных санкций

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Об этом пишет RT.

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех четырех фракций. Они предложили дополнить уголовный кодекс статьей, которая бы предполагала наказание для лиц, чьи действия помогают вводить антироссийские санкции, а также для тех, кто исполняет эти санкции.

Депутаты прописали штрафы до 600 тыс. рублей или ограничение свободы до 4 лет за соблюдение санкций, а за действия по введению санкций — до 500 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.