Команда уфимского защитника Филипа Ларсена не пробилась в плей-офф домашнего ЧМ-2018

На чемпионате мира по хоккею — 2018 в Дании определились все четвертьфиналисты. В их число не попала сборная хозяев турнира, хотя имела на это хороший шанс. В ее рядах, напомним, играет атакующий защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен.



Датчане накануне встречались со сборной Латвии, и все решила одна шайба прибалтийской команды в самом начале встречи — 1:0.



Ларсен на этом чемпионате заработал три очка за результативные передачи в матчах против немцев и норвежцев.



Таким образом, квартет сильнейших от группы «В» выглядит так: Финляндия, Канада, США и Латвия.

Из другой подгруппы в плей-офф вышли Россия, Швеция, Чехия и Швейцария. Россияне накануне проиграли шведам в последней встрече группового этапа — 1:3.



На первом финальном этапе встретятся Канада — Россия, Финляндия — Швейцария, Швеция — Латвия и США — Чехия.

