Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен выступит на домашнем чемпионате мира

Защитник ХК «Салават Юлаев» Филип Ларсен выступит за сборную Дании на домашнем чемпионате мира, который стартует сегодняв Копенгагене и Хернинге, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Недавно Ларсен продлил контракт с уфимским клубом еще на два года.

— Чемпионат мира в Дании? Когда мне было только десять лет, в это было просто невозможно поверить. Даже пять лет назад это казалось нереальным. Кажется, будут хорошие пару недель, — поделился впечатлениями Филип.



Отметим, что датчане на предварительном этапе попали в группу «В», где их соперниками станут сборные Германии, Канады, Латвии, Норвегии, США, Финляндии и Южной Кореи. Первый матч датчане сыграют 4 мая против немцев.

Напомним, сборная России проведет первый матч на чемпионате мира — 2018 сегодня, 4 мая. На стадии группового этапа она сыграет со сборной Франции.