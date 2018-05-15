Сборная России проиграла Швеции в матче ЧМ по хоккею со счетом 1:3

Сборная России проиграла команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018. Игра завершилась со счетом 1:3.

Таким образом, россияне уступили соперникам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со 2-го места.

Автором единственного гола в ворота Швеции стал Кирилл Капризов. У шведов заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.

Накануне сборная России обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею — 2018 со счетом 4:0.