Сборная России проиграла Швеции в матче ЧМ по хоккею со счетом 1:3
Сборная России проиграла команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018. Игра завершилась со счетом 1:3.
Таким образом, россияне уступили соперникам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со 2-го места.
Автором единственного гола в ворота Швеции стал Кирилл Капризов. У шведов заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.
Накануне сборная России обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею — 2018 со счетом 4:0.СпортХоккей
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