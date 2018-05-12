Филип Ларсен из «Салавата Юлаева» помог датчанам обыграть норвежцев

В очередном матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Дании хозяева турнира принимали своих главных конкурентов за выход в следующий круг — сборную Норвегии.

В составе датчан выступает техничный защитник из уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен.

В этом поединке он дважды ассистировал партнерам в голевых атаках. Датчане снова показали эффективность своего оружия — большинства, именно в неполных составах Ларсену и партнерам удалось заработать хорошее преимущество — 2:0.

Общий счет поединка — 3:0.

Сборная Дании имеет неплохие шансы на четвертьфинал, набрав 8 очков.

Следующий матч датская команда сыграет сегодня, 12 мая, против аутсайдеров группы В — сборной Южной Кореи.