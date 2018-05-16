СМИ: понятие криптовалюты могут внести в Гражданский кодекс

Комитет Госдумы по госстроительству намерен 16 мая поддержать в первом чтении инициативу, которая закрепит в законодательстве базовые нормы в сфере цифровой экономики.



«Мы устраняем существующие риски использования цифровых объектов в целях вывода активов в нерегулируемую цифровую среду — например, для легализации доходов, полученных преступным путем, или для вывода из-под обращения взыскания при банкротстве, либо для финансирования терроризма», — цитируют «Известия» главу комитета Павла Крашенинникова.

Отмечается, что целью законопроекта является создание правовой базы для регулирования оборота криптовалют и совершения сделок с ними.

Накануне стало известно, что в России планируют создать реестр криптоинвесторов. Их обяжут проходить сертификацию для получения возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.