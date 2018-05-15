В России создадут реестр криптоинвесторов

В России планируют создать реестр криптоинвесторов. Их обяжут проходить сертификацию для получения возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.



Криптокошелек будет привязан к паспортным данным и ИНН для исключения анонимности расчетов, а самих криптоинвесторов можно будет идентифицировать по биометрическим данным, передают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минфину и Центробанку, а также двоих банкиров, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что реестр будет вести Центробанк или Минфин.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, идентификация необходима в рамках исполнения антиотмывочного законодательства.

Считается, что инициатива сделает российскую криптоиндустрию более прозрачной, но не позволит контролировать инвестиции, осуществляемые на внешних биржах.

Напомним, в мае 2018 года российский суд впервые признал криптовалюту имуществом.