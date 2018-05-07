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Футболку Карадениза подняли под своды «Казань Арены»

19:05, 07.05.2018
Футболку Карадениза подняли под своды «Казань Арены»
Фото: Максим Платонов

Казанский «Рубин» закрепил игровой номер полузащитника Гекдениза Карадениза, который по окончании сезона завершит карьеру.

Как передает корреспондент «Реального времени», футболку с 61-м номером турецкого игрока подняли под своды южной трибуны «Казань Арены».

Сегодня Карадениз проведет последний домашний матч в составе казанцев против «Уфы».

Это первый случай, когда «Рубин» за каким-либо игроком закрепляет игровой номер. Таким образом казанцы решили отметить огромный вклад 38-летнего турка в развитие клуба.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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