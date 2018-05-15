Песков: новое правительство будет сформировано до начала ПМЭФ

Новое правительство России будет сформировано до начала Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 24—26 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, оно уже должно быть сформировано (до ПМЭФ), это уже по Конституции», — сказал он.

По его словам, сроков по назначениям в администрации президента нет.

«Здесь нет регламента. Это все зависит от человека, чьей является администрация», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».

Ранее СМИ сообщили о ряде отставок и назначений в связи со сменой правительства РФ. Так, по данным изданий, Сергей Лавров, Денис Мантуров и Сергей Шойгу сохранят посты глав МИДа, Минпромторга и Минобороны соответственно. Переназначат в новое правительство и главу Минэнерго Александра Новака, а также министра культуры Владимира Мединского.