Сторонники Навального в Дербышках: споры из-за места, даешь Telegram и ремарки цензоров

Несогласные с властью «показали друг другу недовольство»

Фото: Олег Тихонов

Митинг активистов Алексея Навального за конституционные права россиян в рамках движения «Он нам не царь» прошел в Дербышках без эксцессов, хотя временами выступающие в своих речах явно переступали грань дозволенного приличиями. Пока неизвестно, какое количество участников митинга насчитали «статистики» из «Партии прогресса» и правоохранительных органов. На взгляд же корреспондента «Реального времени», на огороженной площадке у фонтана напротив ДК имени Саид-Галиева, которую в объявлении о митинге организаторы назвали «гайд-парком», поговорить на заявленную сторонниками Навального тему собралось от 150 до 200 человек, приличную часть из которых составляли школьники.

За Дербышки штаб «ответил»



«Гайд-парк», который казанский горисполком выделил штабу Навального для проведения митинга, у многих его сторонников вызвал откровенное недовольство: далеко от центра, долго добираться. И во «ВКонтакте» на страничке группы «Он нам не царь» разгорелась настоящая рубка. Отдельные ее участники дошли до цитирования старого обидного прозвища отдаленного от центра поселка, дескать, посылает их власть в пятую точку мира, где для их акции нет целевой аудитории. «Я хотел пойти, но Дербышки — тупо неуважение к себе и позор, — написал в комментариях некто Влад Савелин. — Кому вы там собираетесь показать недовольство и несогласие? Самим себе? Жителям Дербышек? Очень амбициозно». «В чем смысл Дербышек? Показать друг другу, что мы не довольны?» — поддержал его Александр Пашков.

Недовольные раскритиковали штаб, который, по их мнению, не должен был соглашаться на указанное место, а акцию провести в центре Казани, пусть и несанкционированно. Нашлись и такие, кто решил в этот день пойти не в Дербышки, а на Баумана и призывал остальных составить им компанию. Но, как позже пояснила корреспонденту «Реального времени» председатель отделения «Партии прогресса» в РТ Эльвира Дмитриева, в число сторонников «ВКонтакте» затесались провокаторы-фейки. По ее мнению, призывы к незаконным действиям, равно как и оскорбления в адрес дербышинцев (в комментариях мелькнуло слово «быдло») исходили как раз от них — поэтому многие комментарии такого рода, по ее словам, были впоследствии попросту зачищены модераторами.



Кому — «Телеграм», а кому — тротуары

До начала мероприятия корреспондент «Реального времени» опросила граждан, потихоньку собиравшихся в «Гайд-парке», что они знают о теме мероприятия и как относятся к Владимиру Путину, который, по версии организаторов, «нам не царь». И выяснилось, что в определенном смысле сторонники Навального были правы: дербышинцы в большинстве своем Конституцию не читали, а к российскому президенту вполне лояльны.

— Я сюда зашла из любопытства, — улыбнулась в ответ на вопросы молодая мама с коляской.

— А я — потому что у входа, ну там, где рамка и полиция, мне кто-то сказал, что тут будут обсуждать проблемы нашего поселка, — объяснила пожилая женщина с синеньким самолетиком — символом запрещенного «Телеграма» в руках. – Транспорт у нас очень плохо по вечерам ходит, для молодежи это плохо. И дороги во дворах очень разбитые.

— А «Телеграмом» пользуетесь? – поинтересовалась корреспондент, кивнув на самолетик.

— А это что? – не поняла женщина. – Я думала, это голубь, для атмосферы праздника.

Митинг активистов Алексея Навального прошел в Дербышках без эксцессов



А вот две молодые женщины, которые пришли на митинг по убеждению, оказались не очень-то словоохотливыми. На вопрос корреспондента, какие их конституционные права нарушаются, одна махнула в сторону рамки, у которой полицейские проверяли у входящих в «Гайд-парк» содержимое сумок:

— Что, вот этого обыска недостаточно?

И быстро удалилась, даже не дослушав вопрос, что будет, если какой-нибудь негодяй пронесет на митинг гранату, а потом ее в толпе взорвет.

Ну а двое восьмиклассников, державших в руках голубые бумажные самолетики, сказали, что Конституцией они не интересуются вовсе, про Навального и «Партию прогресса» ничего не знают, а на митинг пришли «чтобы защитить «Телеграм» и Интернет».

Конституция с точки зрения многодетного молодого отца на пенсии

Тем временем на трибуну начали подниматься выступающие — каждый со скрученной в руке на манер ленинской кепки брошюрой с текстом российской Конституции. Все глубоко законспирированные — фамилий и рода занятий не называли, и лишь некоторые представлялись хотя бы по имени.

Только Эльвире Дмитриевой представляться не потребовалось — ее многие знают в лицо. Она рассказала о нарушениях прав граждан на собственном примере, когда еще до суда, то есть еще не будучи признанной виновной в правонарушении, обнаружила среди оформленных на нее полицейскими бумаг заранее заботливо заготовленную квитанцию для уплаты штрафа.

А остальные, как правило, начинали свою речь, почти дословно повторяя начало выступления кандидата в губернаторы из «Дня выборов»: «Я — обычный человек», — и дальше по накатанной, без примеров из жизни и ссылок на статьи и пункты шпарили о том, что Конституцию надо знать и что ее у нас сплошь и рядом чиновники нарушают. Среди выступающих были и «простые пенсионеры» — один по совместительству оказался еще и молодым отцом троих маленьких детей, который «вынужден работать, чтобы их прокормить, так как пенсия маленькая».

Молодые, крепкие парни не пытались слиться с толпой, а вполне профессионально ее «зажигали»



Еще одна категория выступающих — молодые, крепкие парни, они не пытались слиться с толпой, а вполне профессионально ее «зажигали», выкрикивая общие лозунги про коррупцию и получая от слушателей дружный отклик: «Нет!». Один из них и вовсе прочитал, по его собственному определению, «стих», в котором раскритиковал российского президента, что называется, на грани фола.

Аплодисменты сварщику!

По ходу митинга корреспондент «Реального времени» познакомилась с молодым мужчиной. Валерий, как он представился, держал в руках красный плакатик «Не мешайте нам жить» и объяснил, что ходит на все митинги оппозиции, какая бы партия их не проводила, поскольку считает, что общество нуждается в переменах, а по убеждениям он ближе всего к социал-демократам. Валера заявил, что ему — «рабочему человеку, пролетарию», сварщику — пришлось уйти с предприятия, где он был оформлен официально, «так как зарплаты в 24 тысячи рублей не хватает, чтобы снимать квартиру и жить достойно, учиться игре на гитаре и иметь достаточно свободного времени». Теперь он трудится неофициально, зарплата у него выше, но «из социальной сферы он выключен — даже кредит не дадут».

— Стыдно говорить, что ты — рабочий человек. Да и тебя за человека не считают ни начальство, ни свои же товарищи. Все недовольны властью, абсолютно все, но у молодого поколения я замечаю боязнь власти, — с надрывом, трагически, постепенно понижая голос и делая его нарочито бесцветным, закончил рассказ Валера. — Будущего — нет, образования – нет, науки – нет. Чего бояться-то?..

И корреспондент по-человечески посочувствовала парню, хотя 24 тысячи — вовсе не самая плохая зарплата для начинающего рабочего без образования. Ясное же дело: молодой, хочет добиться большего, хочет учиться. А что немного рисуется — так кто из молодых не пытался актерствовать? Но спустя 15 минут Валера вышел на трибуну и заговорил в микрофон теми же самыми фразами, с теми же выверенными интонациями. И закралось сомнение: а может, Валера уже получил неплохое актерское образование, а сварщик — вовсе не профессия, а очередная его роль?.. Так или иначе, а Валера сорвал у публики дружные аплодисменты.

На фоне однотипных плакатов с желтыми утятами и лозунгами выделялась троица митингующих



«Няши», Филипп Киркоров и новые слова в политике

На фоне однотипных плакатов формата А4 с желтыми утятами и лозунгами наподобие Валериного выделялась троица митингующих: школьник, школьница и парень чуть постарше. Последний держал нарисованный на ватмане голубым и розовым фломастерами текст: «Навальный + Яшин = НАВАЛЬНЯШИ», а внизу мелкими черными кривыми буковками было приписано: «За Конституцию». На вопрос, что такое «навальняши» — новое политическое объединение или нечто иное, автор плаката пояснил, что он создал новое слово, смысл которого в том, что оба вышеназванных персонажа ему очень-очень импонируют.

— «Няша» в переводе с японского означает что-то милое, — пояснил он. – Я и решил соединить фамилии, чтобы обозначить свое отношение к этим политическим деятелям.

— А почему про Конституцию внизу приписано так коряво? – поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— А это чтобы войти с плакатом нас дописать заставили.

— Кто?!

— Цензоры… Ну там на входе… Там организатор стоял, он и велел.

Суперкреативным оказался и второй плакат, который держал в руках школьник: «Цвет настроения — митинг!». Первые два слова были написаны черным, третье — синим фломастером.

— У Киркорова на днях вышла песня «Цвет настроения — синий», — объяснил подросток созданный им ассоциативный ряд. – Она про алкашей, про то, что люди сильно пьют.

— Так что, здесь, на митинге пьют?! Или собрались алкаши?

— Нет, это просто отсыл такой, ну, к песне Киркорова.

Эльвира Дмитриева в сторонке от сцены изложила свою позицию без эмоций, по-деловому



Дело партии — просвещать, дело граждан — себя защищать

В отличие от своих креативных сторонников и выступающих, которые договорились в итоге до того, что «в России граждан нет и все плачевно», председатель отделения «Партии прогресса» в РТ Эльвира Дмитриева в сторонке от сцены изложила корреспонденту «Реального времени» свою позицию без эмоций, по-деловому:

— Пока не поменяется судебная система, мы ничего не сможем сделать, продвинуться дальше. Сегодня есть много проблем, которые власть не решает. Например, дороги — на них дается после строительства пять лет гарантии, но некоторые за бюджетный счет ремонтируют каждый год, а некоторые не ремонтируют никогда. Но куда печальнее, что люди свои имущественные права защитить не могут, в суде ничего не могут добиться. К примеру, с аварийным жильем, когда их выселяют с компенсацией в 11 тысяч рублей за квадратный метр.

Свою задачу Дмитриева видит в том, чтобы как можно шире просвещать граждан России относительно их прав. На вопрос же, делает ли что-нибудь «Партия прогресса» для защиты прав отдельных людей, например, оказывает особо нуждающимся бесплатную юридическую помощь, Эльвира Дмитриева ответила, что у партии для этого нет ни возможностей, ни специалистов, а «люди сами должны быть активнее».

1 / 38 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов