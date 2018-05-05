Сторонники Навального в Дербышках: споры из-за места, даешь Telegram и ремарки цензоров
Несогласные с властью «показали друг другу недовольство»
Митинг активистов Алексея Навального за конституционные права россиян в рамках движения «Он нам не царь» прошел в Дербышках без эксцессов, хотя временами выступающие в своих речах явно переступали грань дозволенного приличиями. Пока неизвестно, какое количество участников митинга насчитали «статистики» из «Партии прогресса» и правоохранительных органов. На взгляд же корреспондента «Реального времени», на огороженной площадке у фонтана напротив ДК имени Саид-Галиева, которую в объявлении о митинге организаторы назвали «гайд-парком», поговорить на заявленную сторонниками Навального тему собралось от 150 до 200 человек, приличную часть из которых составляли школьники.
За Дербышки штаб «ответил»
«Гайд-парк», который казанский горисполком выделил штабу Навального для проведения митинга, у многих его сторонников вызвал откровенное недовольство: далеко от центра, долго добираться. И во «ВКонтакте» на страничке группы «Он нам не царь» разгорелась настоящая рубка. Отдельные ее участники дошли до цитирования старого обидного прозвища отдаленного от центра поселка, дескать, посылает их власть в пятую точку мира, где для их акции нет целевой аудитории. «Я хотел пойти, но Дербышки — тупо неуважение к себе и позор, — написал в комментариях некто Влад Савелин. — Кому вы там собираетесь показать недовольство и несогласие? Самим себе? Жителям Дербышек? Очень амбициозно». «В чем смысл Дербышек? Показать друг другу, что мы не довольны?» — поддержал его Александр Пашков.
Недовольные раскритиковали штаб, который, по их мнению, не должен был соглашаться на указанное место, а акцию провести в центре Казани, пусть и несанкционированно. Нашлись и такие, кто решил в этот день пойти не в Дербышки, а на Баумана и призывал остальных составить им компанию. Но, как позже пояснила корреспонденту «Реального времени» председатель отделения «Партии прогресса» в РТ Эльвира Дмитриева, в число сторонников «ВКонтакте» затесались провокаторы-фейки. По ее мнению, призывы к незаконным действиям, равно как и оскорбления в адрес дербышинцев (в комментариях мелькнуло слово «быдло») исходили как раз от них — поэтому многие комментарии такого рода, по ее словам, были впоследствии попросту зачищены модераторами.
Кому — «Телеграм», а кому — тротуары
До начала мероприятия корреспондент «Реального времени» опросила граждан, потихоньку собиравшихся в «Гайд-парке», что они знают о теме мероприятия и как относятся к Владимиру Путину, который, по версии организаторов, «нам не царь». И выяснилось, что в определенном смысле сторонники Навального были правы: дербышинцы в большинстве своем Конституцию не читали, а к российскому президенту вполне лояльны.
— Я сюда зашла из любопытства, — улыбнулась в ответ на вопросы молодая мама с коляской.
— А я — потому что у входа, ну там, где рамка и полиция, мне кто-то сказал, что тут будут обсуждать проблемы нашего поселка, — объяснила пожилая женщина с синеньким самолетиком — символом запрещенного «Телеграма» в руках. – Транспорт у нас очень плохо по вечерам ходит, для молодежи это плохо. И дороги во дворах очень разбитые.
— А «Телеграмом» пользуетесь? – поинтересовалась корреспондент, кивнув на самолетик.
— А это что? – не поняла женщина. – Я думала, это голубь, для атмосферы праздника.
А вот две молодые женщины, которые пришли на митинг по убеждению, оказались не очень-то словоохотливыми. На вопрос корреспондента, какие их конституционные права нарушаются, одна махнула в сторону рамки, у которой полицейские проверяли у входящих в «Гайд-парк» содержимое сумок:
— Что, вот этого обыска недостаточно?
И быстро удалилась, даже не дослушав вопрос, что будет, если какой-нибудь негодяй пронесет на митинг гранату, а потом ее в толпе взорвет.
Ну а двое восьмиклассников, державших в руках голубые бумажные самолетики, сказали, что Конституцией они не интересуются вовсе, про Навального и «Партию прогресса» ничего не знают, а на митинг пришли «чтобы защитить «Телеграм» и Интернет».
Конституция с точки зрения многодетного молодого отца на пенсии
Тем временем на трибуну начали подниматься выступающие — каждый со скрученной в руке на манер ленинской кепки брошюрой с текстом российской Конституции. Все глубоко законспирированные — фамилий и рода занятий не называли, и лишь некоторые представлялись хотя бы по имени.
Только Эльвире Дмитриевой представляться не потребовалось — ее многие знают в лицо. Она рассказала о нарушениях прав граждан на собственном примере, когда еще до суда, то есть еще не будучи признанной виновной в правонарушении, обнаружила среди оформленных на нее полицейскими бумаг заранее заботливо заготовленную квитанцию для уплаты штрафа.
А остальные, как правило, начинали свою речь, почти дословно повторяя начало выступления кандидата в губернаторы из «Дня выборов»: «Я — обычный человек», — и дальше по накатанной, без примеров из жизни и ссылок на статьи и пункты шпарили о том, что Конституцию надо знать и что ее у нас сплошь и рядом чиновники нарушают. Среди выступающих были и «простые пенсионеры» — один по совместительству оказался еще и молодым отцом троих маленьких детей, который «вынужден работать, чтобы их прокормить, так как пенсия маленькая».
Еще одна категория выступающих — молодые, крепкие парни, они не пытались слиться с толпой, а вполне профессионально ее «зажигали», выкрикивая общие лозунги про коррупцию и получая от слушателей дружный отклик: «Нет!». Один из них и вовсе прочитал, по его собственному определению, «стих», в котором раскритиковал российского президента, что называется, на грани фола.
Аплодисменты сварщику!
По ходу митинга корреспондент «Реального времени» познакомилась с молодым мужчиной. Валерий, как он представился, держал в руках красный плакатик «Не мешайте нам жить» и объяснил, что ходит на все митинги оппозиции, какая бы партия их не проводила, поскольку считает, что общество нуждается в переменах, а по убеждениям он ближе всего к социал-демократам. Валера заявил, что ему — «рабочему человеку, пролетарию», сварщику — пришлось уйти с предприятия, где он был оформлен официально, «так как зарплаты в 24 тысячи рублей не хватает, чтобы снимать квартиру и жить достойно, учиться игре на гитаре и иметь достаточно свободного времени». Теперь он трудится неофициально, зарплата у него выше, но «из социальной сферы он выключен — даже кредит не дадут».
— Стыдно говорить, что ты — рабочий человек. Да и тебя за человека не считают ни начальство, ни свои же товарищи. Все недовольны властью, абсолютно все, но у молодого поколения я замечаю боязнь власти, — с надрывом, трагически, постепенно понижая голос и делая его нарочито бесцветным, закончил рассказ Валера. — Будущего — нет, образования – нет, науки – нет. Чего бояться-то?..
И корреспондент по-человечески посочувствовала парню, хотя 24 тысячи — вовсе не самая плохая зарплата для начинающего рабочего без образования. Ясное же дело: молодой, хочет добиться большего, хочет учиться. А что немного рисуется — так кто из молодых не пытался актерствовать? Но спустя 15 минут Валера вышел на трибуну и заговорил в микрофон теми же самыми фразами, с теми же выверенными интонациями. И закралось сомнение: а может, Валера уже получил неплохое актерское образование, а сварщик — вовсе не профессия, а очередная его роль?.. Так или иначе, а Валера сорвал у публики дружные аплодисменты.
«Няши», Филипп Киркоров и новые слова в политике
На фоне однотипных плакатов формата А4 с желтыми утятами и лозунгами наподобие Валериного выделялась троица митингующих: школьник, школьница и парень чуть постарше. Последний держал нарисованный на ватмане голубым и розовым фломастерами текст: «Навальный + Яшин = НАВАЛЬНЯШИ», а внизу мелкими черными кривыми буковками было приписано: «За Конституцию». На вопрос, что такое «навальняши» — новое политическое объединение или нечто иное, автор плаката пояснил, что он создал новое слово, смысл которого в том, что оба вышеназванных персонажа ему очень-очень импонируют.
— «Няша» в переводе с японского означает что-то милое, — пояснил он. – Я и решил соединить фамилии, чтобы обозначить свое отношение к этим политическим деятелям.
— А почему про Конституцию внизу приписано так коряво? – поинтересовалась корреспондент «Реального времени».
— А это чтобы войти с плакатом нас дописать заставили.
— Кто?!
— Цензоры… Ну там на входе… Там организатор стоял, он и велел.
Суперкреативным оказался и второй плакат, который держал в руках школьник: «Цвет настроения — митинг!». Первые два слова были написаны черным, третье — синим фломастером.
— У Киркорова на днях вышла песня «Цвет настроения — синий», — объяснил подросток созданный им ассоциативный ряд. – Она про алкашей, про то, что люди сильно пьют.
— Так что, здесь, на митинге пьют?! Или собрались алкаши?
— Нет, это просто отсыл такой, ну, к песне Киркорова.
Дело партии — просвещать, дело граждан — себя защищать
В отличие от своих креативных сторонников и выступающих, которые договорились в итоге до того, что «в России граждан нет и все плачевно», председатель отделения «Партии прогресса» в РТ Эльвира Дмитриева в сторонке от сцены изложила корреспонденту «Реального времени» свою позицию без эмоций, по-деловому:
— Пока не поменяется судебная система, мы ничего не сможем сделать, продвинуться дальше. Сегодня есть много проблем, которые власть не решает. Например, дороги — на них дается после строительства пять лет гарантии, но некоторые за бюджетный счет ремонтируют каждый год, а некоторые не ремонтируют никогда. Но куда печальнее, что люди свои имущественные права защитить не могут, в суде ничего не могут добиться. К примеру, с аварийным жильем, когда их выселяют с компенсацией в 11 тысяч рублей за квадратный метр.
Свою задачу Дмитриева видит в том, чтобы как можно шире просвещать граждан России относительно их прав. На вопрос же, делает ли что-нибудь «Партия прогресса» для защиты прав отдельных людей, например, оказывает особо нуждающимся бесплатную юридическую помощь, Эльвира Дмитриева ответила, что у партии для этого нет ни возможностей, ни специалистов, а «люди сами должны быть активнее».
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