Сергей Семак: «Пообщались с руководством «Зенита». Я знаю, что вхожу в их сферу интересов»
Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак прокомментировал свое присутствие на заседании совета директоров питерского «Зенита».
С какой целью вы посетили совет директоров «Зенита»?
— Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.
— Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?
— Нет-нет. Просто пообщались.
— Вы еще не утверждены в должности?
— Пока еще далеко до этого.
— Когда будет следующая встреча?
— Все зависит от руководства «Зенита», — сказал Семак.
Напомним, «Уфа» под руководством Сергея Семака впервые в своей истории завоевала путевку в еврокубки и установила несколько клубных рекордов.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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