Сергей Семак: «Пообщались с руководством «Зенита». Я знаю, что вхожу в их сферу интересов»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак прокомментировал свое присутствие на заседании совета директоров питерского «Зенита».

С какой целью вы посетили совет директоров «Зенита»?

— Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.

— Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?

— Нет-нет. Просто пообщались.

— Вы еще не утверждены в должности?

— Пока еще далеко до этого.

— Когда будет следующая встреча?

— Все зависит от руководства «Зенита», — сказал Семак.

Напомним, «Уфа» под руководством Сергея Семака впервые в своей истории завоевала путевку в еврокубки и установила несколько клубных рекордов.