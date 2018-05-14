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Сергей Семак: «Пообщались с руководством «Зенита». Я знаю, что вхожу в их сферу интересов»

23:12, 14.05.2018

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак прокомментировал свое присутствие на заседании совета директоров питерского «Зенита».

С какой целью вы посетили совет директоров «Зенита»?

Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.

Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?

Нет-нет. Просто пообщались.

Вы еще не утверждены в должности?

Пока еще далеко до этого.

Когда будет следующая встреча?

Все зависит от руководства «Зенита», сказал Семак.

Напомним, «Уфа» под руководством Сергея Семака впервые в своей истории завоевала путевку в еврокубки и установила несколько клубных рекордов.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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