ЦБ докапитализировал банки «Траст» и «Рост» на 650 млн рублей и стал их владельцем

Центробанк РФ стал владельцем 99,9% обыкновенных акций банков «Траст» и «Рост». Об этом сообщается на сайте регулятора.

На докапитализацию «Траста» ушло 300 млн рублей, а «Роста» — 350 млн рублей.

Напомним, что банки «Траст» и «Рост» перешли под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 15 марта. 27 апреля стало известно о докапитализации кредитных организаций на 650 млн рублей. Кроме того регулятор планирует до конца года создать Фонд непрофильных и плохих активов на базе «Траста».