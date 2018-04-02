Центробанк до конца года создаст фонд «плохих» активов на базе банка «Траст»

Центробанк до конца года создаст Фонд непрофильных и плохих активов на базе банка «Траст». Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«Банк плохих активов нами рассматривается не как кредитная организация. Это банк, который будет существовать как фонд прямых инвестиций. В течение 2018 года мы, возможно, предусматриваем сдачу банком лицензии, предусмотрев для этого в том числе законодательную возможность», — сказал он.

По словам Поздышева, объем данного фонда будет сопоставим с 1,1 трлн рублей. Он будет существовать не менее трех лет, его профинансирует ЦБ, пишет RNS.

Ранее сообщалось, что банки «Траст» и «Рост» перешли под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 15 марта.