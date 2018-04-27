ЦБ РФ принял решение о докапитализации банков «Траст» и «Рост» на 650 млн рублей

Банк России принял решение о докапитализации «Рост банка» и банка «Траст» на 300 млн рублей и 350 млн рублей соответственно для предупреждения их банкротства. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России утвердил изменения в планы участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства национального банка «Траст» и «Рост банка», которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка «Траст» и «Рост банка» в размере 300 млн руб.лей и 350 млн рублей соответственно», — сказано в сообщении.

Напомним, что банки «Траст» и «Рост» перешли под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 15 марта. Регулятор планирует до конца года создать Фонд непрофильных и плохих активов на базе «Траста».