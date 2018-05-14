Казанца отправили в колонию за сдачу норковой шубы в ломбард

Фото: Реальное время

К 3 годам колонии строгого режима приговорил Приволжский райсуд Казани ранее судимого 24-летнего мужчину. Суд признал его виновным в мошенничестве путем сдачи в ломбард чужой норковой шубы.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, вину в преступлении подсудимый не признал.

Тем не менее судом установлено, что 12 сентября 2017 года обвиняемый пообещал знакомой помощь в продаже норковой шубы ее бабушки. Та передала ему шубу, а он заложил ее в ломбард, причинив потерпевшей ущерб в 70 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что обвинявшийся в мошенничестве на 1,3 млн рублей и превышениях должностных полномочий замглавы Зеленодольского района попал под амнистию.



