«Рубин» сыграл вничью с «Краснодаром» в последнем матче сезона

Казанский «Рубин» сегодня сыграл вничью с «Краснодаром» в заключительном матче сезона 2017/2018.

Встреча 30-го тура чемпионата России прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1. Первыми счет открыли хозяева. На 56-й минуте отличился Павел Мамаев. В концовке встречи Сердар Азмун (87-я) свел игру к ничьей.

Таким образом, по итогам чемпионата России «Рубин» набрал 38 очков и занял 10-е место в турнирной таблице. Краснодар с 54 очками расположился на 4-м месте. В следующем сезоне «быки» сыграют в Лиге Европы.

Отметим, что для Руслана Камболова игра с «Краснодаром» стала 100-м официальным матче в составе «Рубина» во всех турнирах.

Ранее «Рубин» в 29-м туре на «Казань Арене» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.