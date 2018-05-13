Александра Попова выдвинули на пост президента ОКР

Фото: скриншот видео

Стрелковый союз России выдвинул четырехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного призера Олимпийских Игр, многократного победителя и призера Чемпионатов мира и Европы по плаванию Александра Попова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Его многолетняя работа в Исполкоме ОКР, а также в качестве Председателя Общественного совета при Министерстве спорта РФ позволяют говорить о его знании реального состояния дел в российском спорте», — говорится в сообщении союза.

Ранее стало известно, что глава ОКР Александр Жуков в скором времени может покинуть свою должность. Отмечается, что Жуков не планирует выставлять свою кандидатуру на ближайших выборах в ОКР, которые пройдут в конце мая.