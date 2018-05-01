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СМИ сообщили о готовящемся уходе Жукова с поста главы ОКР

11:45, 01.05.2018
СМИ сообщили о готовящемся уходе Жукова с поста главы ОКР
Фото: kremlin.ru

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в скором времени может покинуть свою должность. Об этом сообщает портал Aroundtherings.

Отмечается, что Жуков не планирует выставлять свою кандидатуру на ближайших выборах в ОКР, которые пройдут в конце мая.

Однако один из источников «Коммерсанта» утверждает, что Жуков «еще может передумать покидать должность», потому что нет согласованной кандидатуры его сменщика.

Александр Жуков руководит Олимпийским комитетом России с 2010 года.

Напомним, что членство ОКР было приостановлено исполкомом МОК 5 декабря 2017 года за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. После Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, которую российские атлеты провели в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) и выступали под олимпийским флагом, членство ОКР было восстановлено.

Спорт
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