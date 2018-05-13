В первом турнире «Батыр Башкортостана» победил силач с Урала Виталий Исмагилов

В Уфе прошли соревнования по силовому экстриму «Батыр Башкортостана». Этот турнир состоялся впервые по инициативе известного российского стронгмена Эльбруса Нигматуллина при поддержке Администрации города Уфы.

В соревновании силачей приняли участие мастера пауэрлифтинга, тяжелой атлетики и гиревого спорта из Башкортостана, Челябинской и Свердловской областей. Всего — 13 атлетов.

Батыры соревновались в пяти видах программы: метании сукмара, «Прогулке фермера», поднятию бревна, перетягиванию грузовика и становой тяге автомобиля.



Победу одержал стронгмен из Первоуральска Виталий Исмагилов. Второе место досталось Сергею Быкову из Южноуральска, а третий приз выиграл уфимец Булат Зарипов.