В Уфе пройдет всероссийский чемпионат силачей «Батыр Башкортостана»

В субботу, 12 мая, в Уфе на площади перед Гостиным двором состоится всероссийский турнир силачей «Батыр Башкортостана».

Один из организаторов и соведущий мероприятия — известный российский силач Эльбрус Нигматуллин.

В чемпионате примут участие батыры из четырех регионов — Башкирии, Курганской, Челябинской и Свердловской областей.

Упражнения для определения победителя:

1.«Лог лифт» (подъем бревна весом 120 кг на колличество повторений за 60 секунд);

2.«Тракк пулл» (буксировка грузовика 10 тонн на 25 метров на время);

3.«Становая тяга автомобиля» (1500 кг на количество повторений);

4.«Метание сукмара» (древнее башкирское орудие весом 30 кг на дальность);

5.«Прогулка фермера» (перемещение груза — 2 по 130 кг — на дальность).

Начало турнира — в 12 часов. В программе праздника — выступление творческих коллективов.