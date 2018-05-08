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В Уфе пройдет всероссийский чемпионат силачей «Батыр Башкортостана»

15:40, 08.05.2018

В субботу, 12 мая, в Уфе на площади перед Гостиным двором состоится всероссийский турнир силачей «Батыр Башкортостана».
Один из организаторов и соведущий мероприятия — известный российский силач Эльбрус Нигматуллин.

В чемпионате примут участие батыры из четырех регионов — Башкирии, Курганской, Челябинской и Свердловской областей.

Упражнения для определения победителя:

  • 1.«Лог лифт» (подъем бревна весом 120 кг на колличество повторений за 60 секунд);
  • 2.«Тракк пулл» (буксировка грузовика 10 тонн на 25 метров на время);
  • 3.«Становая тяга автомобиля» (1500 кг на количество повторений);
  • 4.«Метание сукмара» (древнее башкирское орудие весом 30 кг на дальность);
  • 5.«Прогулка фермера» (перемещение груза — 2 по 130 кг — на дальность).

Начало турнира — в 12 часов. В программе праздника — выступление творческих коллективов.

Спорт Башкортостан
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