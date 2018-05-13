Британцы предрекли России 20-летнее господство в экспорте нефти и газа

Россия к 2040 году останется крупнейшим экспортером первичных энергоресурсов в мире. Об этом говорится в прогнозе британской нефтегазовой компании BP.

По данным британцев, Россия к этому сроку будет экспортировать 9 млн баррелей нефти в сутки. Объем экспорта газа к 2040 году, говорится в отчете BP, составит 36 млрд куб. футов в сутки.

При этом по добыче жидких углеводородов к 2040 году (13 млн баррелей в сутки) Россия будет уступать лидерство США и Саудовской Аравии. По добыче газа Россия займет второе место после США, передает ТАСС.

В BP подсчитали, что рост потребления возобновляемых энергоресурсов превысит 7500% к 2040 году. Однако их доля в топливно-энергетическом балансе составит 2%, тогда как в Бразилии, России, Индии и Китае этот показатель будет равен 17%.



Отметим, что, по прогнозам ОПЕК, в 2018 году Россия снизит добычу нефти на 1,3%.