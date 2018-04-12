ОПЕК: в 2018 году Россия снизит добычу нефти на 1,3%
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует снижение добычи нефти в России в 2018 году до 11,02 млн баррелей в сутки.
Так, добыча в 2018 году сократится по сравнению с предыдущим годом на 0,15 млн баррелей/сутки. Тогда добыча нефти составила 11,17 млн баррелей в сутки.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок нефти во втором квартале нынешнего года может столкнуться с дефицитом предложения, если добыча нефти в странах ОПЕК останется на текущем уровне, передает «Коммерсант».
При этом ключевой страной, подталкивающей рынок к дефициту нефти, может стать Венесуэла. Ее добыча ускоренно сокращается.
Ранее ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в России в 2018 году на уровне 11 млн баррелей в сутки.ПромышленностьНефть
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