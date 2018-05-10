Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Главе Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министру финансов Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — прокомментировал информацию Кудрин.



Ранее сообщалось, что глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин может войти в администрацию президента РФ. Financial Times прочит ему пост представителя президента по международному сотрудничеству в сфере экономики.