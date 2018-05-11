Цена на хавбека «Уфы» Дмитрия Стоцкого растет

По информации источника Sport24.ru, ФК «Краснодар» отправил трансферный запрос в «Уфу» по приобретению полузащитника Дмитрия Стоцкого. Сумма трансфера составит почти 2 млн евро. Однако пока окончательное решение по трансферу не принято.



Отмечается, что в приобретении Стоцкого заинтересован еще и ЦСКА.



Напомним, ранее «Спорт-Экспресс» называл трансферную цену за Стоцкого — около 1,5 млн евро.

Дмитрий Стоцкий, получив четвертую желтую карточку в последнем матче в Казани против «Рубина», закончившимся вничью 0:0, не сможет принять участие в последнем поединке сезона за «Уфу». Напомним, в нем 13 мая уфимцы примут обладателя Кубка России — «Тосно».

