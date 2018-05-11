Убыток КМИЗ в I квартале 2018 года снизился до 3,6 миллиона рублей

По итогам I квартала 2018 года чистый убыток АО «Казанский медико-инструментальный завод» по РСБУ составил 3,6 млн рублей против 5,1 млн рублей годом ранее. Об этом говорится в ежеквартальном отчете, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка завода по сравнению с I кварталом 2017 выросла на 5,3 млн рублей и составила 89 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2017 году чистая прибыль КМИЗ по РСБУ составила 22,6 млн рублей против 3,1 млн рублей годом ранее.

