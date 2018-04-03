Чистая прибыль КМИЗ за год выросла в три раза — до 22,6 млн рублей

В 2017 году чистая прибыль АО «Казанский медико-инструментальный завод» по РСБУ составила 22,6 млн рублей против 3,1 млн рублей годом ранее. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности КМИЗ, размещенной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка завода за отчетный период составила 423 млн рублей. В 2016 году она составляла 388 млн рублей.

Напомним, что в феврале президент Татарстана Рустам Минниханов запустил первую очередь комплекса по стерилизации медицинских изделий на базе Казанского медико-инструментального завода (КМИЗ-2) в селе Кирби Лаишевского района.