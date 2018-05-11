Инфляция в Башкирии с начала года составила 0,9%

За январь—апрель 2018 года инфляция в Башкирии составила 0,9%.

Как сообщается на сайте Башкортостанстата, в апреле инфляция в регионе составила 0,3%.

Больше всех за месяц подорожала свекла — на 26,1%. Также из продуктов подорожали картофель (5,1%), помидоры, морковь и капуста (11,5-16%), лук репчатый (1,6%), виноград, груши и яблоки (4,2-6,1%).

Вместе с тем бананы, лимоны, апельсины подешевели на 1,3-2,6%, огурцы свежие — на 23%, сырки творожные, глазированные шоколадом, молоко питьевое и сгущенное, творог, сметана — на 1,0-3,3%, масло сливочное — на 2,1%, масло подсолнечное — 3,2% и т. д.

В целом, цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,6% (с начала года — на 1,8%), на непродовольственные товары — на 0,1% (рост на 0,4%), стоимость услуг выросла на 0,1% (на 0,4%).

Ранее Минфин РФ снизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году с 4 до 2,8 процента.