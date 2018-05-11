Новости аналитики

02:36 МСК
Новости раздела
Аналитика

Минфин РФ снизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году с 4 до 2,8%

02:01, 11.05.2018
Минфин РФ снизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году с 4 до 2,8%
Фото: скриншот yandex.ru

Министерство финансов Российской Федерации понизило прогнозный уровень инфляции в 2018 году до 2,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

Ранее инфляция прогнозировалась на уровне 4%.

Отметим, что в феврале глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что в 2018 году в России инфляция останется ниже 4%. В Центробанке также говорили о сохранении инфляции на уровне 4% в этом году.

В конце апреля в регуляторе отметили, что по итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3—4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

АналитикаЭкономикаБюджет
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также