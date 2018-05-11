Минфин РФ снизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году с 4 до 2,8%

Министерство финансов Российской Федерации понизило прогнозный уровень инфляции в 2018 году до 2,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

Ранее инфляция прогнозировалась на уровне 4%.



Отметим, что в феврале глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что в 2018 году в России инфляция останется ниже 4%. В Центробанке также говорили о сохранении инфляции на уровне 4% в этом году.

В конце апреля в регуляторе отметили, что по итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3—4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.