Дерипаска отказался от трех частных самолетов из-за санкций США

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Миллиардер Олег Дерипаска из-за санкций отказался от трех арендованных им частных самолетов Gulfstream G550. Компания выставила два из них на продажу. Стоимость каждого оценивается в $30 млн.

Самолеты принадлежат банкам Credit Suisse и Raiffeisen. Самолеты были переданы компании Дерипаски по договорам лизинга. Пользовалось ими высшее руководство компании, сообщает Reuters.

Напомним, Минфин США ввел обещанные санкции 6 апреля против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Всего за день после объявления санкций Дерипаска потерял почти $1 млрд. После чего он согласился сократить долю участия в En+ ниже 50% (сейчас 66%).