Forbes: Дерипаска потерял на фоне санкций США почти $1 млрд за день

Российский бизнесмен Олег Дерипаска потерял за один день $957 млн из-за новых американских санкций.



Акции «Русала» и En+ подешевели на Московской бирже почти на 20%. Сулейман Керимов, также попавший в санкционный список, потерял $244 млн, а Виктор Вексельберг — $41 млн, сообщает журнал Forbes.

Состояние Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а капитал Владимира Богданова и Андрея Скоча увеличился на $1 млн и $8 млн соответственно.

Напомним, Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний.