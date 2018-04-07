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Forbes: Дерипаска потерял на фоне санкций США почти $1 млрд за день

00:31, 07.04.2018
Forbes: Дерипаска потерял на фоне санкций США почти $1 млрд за день
Фото: commons.wikimedia.org/ ZajicZ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска потерял за один день $957 млн из-за новых американских санкций.

Акции «Русала» и En+ подешевели на Московской бирже почти на 20%. Сулейман Керимов, также попавший в санкционный список, потерял $244 млн, а Виктор Вексельберг — $41 млн, сообщает журнал Forbes.

Состояние Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а капитал Владимира Богданова и Андрея Скоча увеличился на $1 млн и $8 млн соответственно.

Напомним, Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний.

Происшествия
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