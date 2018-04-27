Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров

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Основной владелец En+ Олег Дерипаска согласился сократить долю участия в компании ниже 50% (сейчас 66%). Произошло это после переговоров с председателем совета директоров, независимым директором лордом Грегом Баркером.

Кроме того, в рамках политики компании по взаимодействию с OFAC Дерипаска согласился уйти из совета директоров и назначить новых независимых директоров, которые получат большинство в совете, сообщает «Интерфакс».

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров допустил, что покупка государством доли Дерипаски в «Русале» возможна, но пока этот вопрос еще не обсуждался.