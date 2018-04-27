Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров
Основной владелец En+ Олег Дерипаска согласился сократить долю участия в компании ниже 50% (сейчас 66%). Произошло это после переговоров с председателем совета директоров, независимым директором лордом Грегом Баркером.
Кроме того, в рамках политики компании по взаимодействию с OFAC Дерипаска согласился уйти из совета директоров и назначить новых независимых директоров, которые получат большинство в совете, сообщает «Интерфакс».
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров допустил, что покупка государством доли Дерипаски в «Русале» возможна, но пока этот вопрос еще не обсуждался.Бизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым