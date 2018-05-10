Трамп назвал дату встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

«Мы оба постараемся сделать это особым днем для мирового порядка», — написал Трамп.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что США нагнетают напряженность в регионе.

Напомним, 21 апреля КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний. Позже стало известно, что Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае 2018 года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее, пригласив журналистов и экспертов.