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Трамп назвал дату встречи с Ким Чен Ыном

17:47, 10.05.2018
Трамп назвал дату встречи с Ким Чен Ыном
Фото: EPA (vesti.ru)

Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

«Мы оба постараемся сделать это особым днем для мирового порядка», — написал Трамп.

Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что США нагнетают напряженность в регионе.

Напомним, 21 апреля КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний. Позже стало известно, что Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае 2018 года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее, пригласив журналистов и экспертов.

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