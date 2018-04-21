КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна с 21 апреля останавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Об этом сообщает южнокорейское агенство «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын также заверил, что КНДР не станет передавать ядерное оружие и технологии другим странам и не будет использовать это оружие при отсутствии угроз в адрес страны.

Теперь северокорейский лидер намерен сконцентрировать усилия на «создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни людей».

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын пообещал вывести двусторонние отношения между Китаем и Северной Кореей на новую стадию развития.