КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна с 21 апреля останавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Об этом сообщает южнокорейское агенство «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын также заверил, что КНДР не станет передавать ядерное оружие и технологии другим странам и не будет использовать это оружие при отсутствии угроз в адрес страны.
Теперь северокорейский лидер намерен сконцентрировать усилия на «создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни людей».
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын пообещал вывести двусторонние отношения между Китаем и Северной Кореей на новую стадию развития.ОбществоВласть
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