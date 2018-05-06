КНДР: США ложно интерпретируют намерения Пхеньяна по денуклеаризации

МИД Северной Кореи заявил, что Вашингтон вводит в заблуждение общественность, связывая стремление КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова с санкционным давлением.



«Если США будут неверно истолковывать как «слабость» наши мирные и дружелюбные намерения и продолжат попытки военных угроз и давления на нас, это не будет способствовать разрешению вопроса», — передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства.

Отмечается, что США снова нагнетают напряженность в регионе. В Пхеньяне предупредили, что намеренно провокационное поведение США «является ничем иным, как опасной попыткой, наоборот, остудить достигнутую атмосферу диалога и вновь вернуть ситуацию на исходную точку».

Напомним, 21 апреля КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний. Позже стало известно, что Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае 2018 года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее, пригласив журналистов и экспертов.