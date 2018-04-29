КНДР пообещала закрыть крупнейший испытательный ядерный полигон в мае

Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае 2018 года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее, пригласив журналистов и экспертов.



«Северная Корея закроет полигон Пунгери в мае», — передает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Ким Чен Ын считает, что после подписания мирного договора с США в ядерном арсенале Северной Кореи не будет необходимости. В этом случае Северная Корея гарантирует отказ от применения силы, чтобы «не повторять грустную историю Корейской войны» 1950—1953 годов.

Напомним, КНДР и Южная Корея договорились положить конец де-юре продолжающейся с 1950 года войне (в 1953 году был подписан договор о перемирии) в этом году.

Ранее южнокорейский президент и лидер КНДР подтвердили, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.