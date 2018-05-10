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ЦБ оценил дыру в капитале самарского «АктивКапитал Банка» в 6,4 млрд рублей

15:16, 10.05.2018
ЦБ оценил дыру в капитале самарского «АктивКапитал Банка» в 6,4 млрд рублей
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России оценил дыру в капитале самарского «АктивКапитал Банка» в 6,43 млрд рублей.

Активы кредитной организации составляют 18,74 млрд рублей при обязательствах в 25,17 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности, опубликованной на сайте регулятора.

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка» 29 марта. Выплаты вкладчикам кредитной организации могут достигнуть 22,9 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
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