Выплаты вкладчикам самарского «АК банка» могут достигнуть 22,9 миллиарда рублей

Более 230 тысяч вкладчиков самарского «АК банка» могут обратиться за выплатой страхового возмещения. Сумма выплат может достигнуть 22,9 млрд рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 регионах, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов. По Самаре размер выплат может составить до 8,7 млрд рублей.

В Самарской области страховые возмещения можно будет получить в Сбербанке. В остальных регионах выплатами займется ВТБ.

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка» 29 марта. В Центробанке считают, что руководство кредитной организации вывело значительную часть средств, вызвав дефицит ликвидности.