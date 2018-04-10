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Выплаты вкладчикам самарского «АК банка» могут достигнуть 22,9 миллиарда рублей

13:42, 10.04.2018 1

Более 230 тысяч вкладчиков самарского «АК банка» могут обратиться за выплатой страхового возмещения. Сумма выплат может достигнуть 22,9 млрд рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 регионах, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов. По Самаре размер выплат может составить до 8,7 млрд рублей.

В Самарской области страховые возмещения можно будет получить в Сбербанке. В остальных регионах выплатами займется ВТБ.

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка» 29 марта. В Центробанке считают, что руководство кредитной организации вывело значительную часть средств, вызвав дефицит ликвидности.

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    в каких сОтделениях и по какому адресу можно получить страховые вклады зАРТБАНКА В г чапаевске
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