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За I квартал 2018 года сбор налогов Марий Эл сократился на 20%

14:04, 10.05.2018
За I квартал 2018 года сбор налогов Марий Эл сократился на 20%
Фото: pixabay.com

По итогам I квартала 2018 года в Марий Эл сбор налогов бюджетов всех уровней составил 5,4 млрд рублей. Это на 20% (1,4 млрд рублей) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, налоговые поступления в федеральный бюджет сократились на 28% (757 млн рублей). Доходы республиканского бюджета упали на 21,4 % (746 млн рублей), передает «ФедералПресс» со ссылкой на УФНС республики.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл за I квартал вернули в бюджет РФ 2,7 млн рублей с «серых» зарплат.

ЭкономикаБюджет
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