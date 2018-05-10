За I квартал 2018 года сбор налогов Марий Эл сократился на 20%

По итогам I квартала 2018 года в Марий Эл сбор налогов бюджетов всех уровней составил 5,4 млрд рублей. Это на 20% (1,4 млрд рублей) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, налоговые поступления в федеральный бюджет сократились на 28% (757 млн рублей). Доходы республиканского бюджета упали на 21,4 % (746 млн рублей), передает «ФедералПресс» со ссылкой на УФНС республики.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл за I квартал вернули в бюджет РФ 2,7 млн рублей с «серых» зарплат.