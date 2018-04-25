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В Марий Эл за I квартал вернули в бюджет РФ 2,7 млн рублей с «серых» зарплат

12:28, 25.04.2018
В Марий Эл за I квартал вернули в бюджет РФ 2,7 млн рублей с «серых» зарплат
Фото: pixabay.com

По итогам I квартала 2018 года в Марий Эл вернули в бюджет РФ 2,7 млн рублей с «серых» зарплат. Об этом стало известно на заседании комиссии по легализации зарплаты при ИФНС России по Йошкар-Оле.

Всего, как пишет «ФедералПресс», с начала года в бюджет России зачислено свыше 1 млн рублей налога на доходы марицейцев. Кроме того, перечислены страховые взносы на сумму более 1,7 млн рублей.

Ранее в Superjob сообщили, что жителю ПФО для счастья нужно 138 тыс. рублей в месяц.

ЭкономикаБюджет
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