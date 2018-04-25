В Марий Эл за I квартал вернули в бюджет РФ 2,7 млн рублей с «серых» зарплат

По итогам I квартала 2018 года в Марий Эл вернули в бюджет РФ 2,7 млн рублей с «серых» зарплат. Об этом стало известно на заседании комиссии по легализации зарплаты при ИФНС России по Йошкар-Оле.

Всего, как пишет «ФедералПресс», с начала года в бюджет России зачислено свыше 1 млн рублей налога на доходы марицейцев. Кроме того, перечислены страховые взносы на сумму более 1,7 млн рублей.

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