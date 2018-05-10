Минниханов посетил выставку Russia Halal Expo

Президент РТ Рустам Минниханов посетил выставку Russia Halal Expo, организованную на площадке X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

На мероприятии президенту показали потенциал халяльного сегмента российской экономики и презентовали различную продукцию. Выставочную экспозицию разделили на отдельные тематические зоны: продукция питания, фармацевтика, косметика, украшения, одежда, детские игрушки и книги, прочие товары, сообщает пресс-служба президента РТ.

В завершение обхода Рустам Минниханов провёл рабочую встречу со спикерами пленарного заседания KazanSummit. Выставку также посетили Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Кроме того, накануне в Казань прилетел генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин, который также присутствовал на мероприятии.