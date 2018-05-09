Минниханов в казанском аэропорту встретил генсека ОИС

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Сегодня президент РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в международном аэропорту «Казань» встретил генерального секретаря Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсефа Аль-Осеймина.

Об этом Минниханов рассказал на своей странице в Instagram. Пресс-служба президента РТ пояснила, что в рамках визита в Казань Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин примет участие в мероприятиях в рамках X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».









































Также сегодня в Казань прилетит министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов г-н Султан бен Саид Аль-Мансури, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии и сопредседатель Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Маджеда Аль-Кассаби.

Напомним, что в декабре состоялся визит Рустама Минниханова в ОАЭ. Там он, в числе прочих, провел встречу с министром экономики ОАЭ, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в различных сферах.