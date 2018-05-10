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Губернатор Пермского края назначил нового зампредседателя правительства региона

10:40, 10.05.2018
Губернатор Пермского края назначил нового зампредседателя правительства региона
Фото: kremlin.ru

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня на заседании правительства представил нового вице-премьера. Им стал общественный советник губернатора Антон Клепиков. Он будет курировать образование, культуру, спорт и туризм.

Как пишет РБК, ранее эти сферы вела вице-премьер Ирина Ивенских. Сейчас ей передано новое направление — вопросы межрегионального и международного сотрудничества и развития культурных связей.

До этого Решетников опроверг слухи о возможном переходе на работу в федеральное правительство.

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