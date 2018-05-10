Губернатор Пермского края назначил нового зампредседателя правительства региона

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня на заседании правительства представил нового вице-премьера. Им стал общественный советник губернатора Антон Клепиков. Он будет курировать образование, культуру, спорт и туризм.

Как пишет РБК, ранее эти сферы вела вице-премьер Ирина Ивенских. Сейчас ей передано новое направление — вопросы межрегионального и международного сотрудничества и развития культурных связей.



До этого Решетников опроверг слухи о возможном переходе на работу в федеральное правительство.