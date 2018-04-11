Новости общества

20:50 МСК
Новости раздела
Общество

Губернатор Пермского края опроверг слухи об уходе в федеральное правительство

15:19, 11.04.2018
Губернатор Пермского края опроверг слухи об уходе в федеральное правительство
Фото: kremlin.ru

Губернатор Пермского края Максим Решетников опроверг слухи о возможном переходе на работу в федеральное правительство и заявил, что намерен отработать в регионе полный срок полномочий.

«Есть долгосрочные планы, большие проекты. По всем уже началась работа, постепенно формируем команду. Хочу, чтобы все задуманное приобретало реальные очертания», — приводит слова Решетникова «Коммерсант».

Также он заметил, что у недавно избранных глав муниципалитетов появится возможность проявить себя.

Напомним, что Максим Решетников был избран губернатором Пермского края в сентябре 2017 года. Срок его полномочий истекает в 2022 году.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан