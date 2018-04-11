Губернатор Пермского края опроверг слухи об уходе в федеральное правительство

Губернатор Пермского края Максим Решетников опроверг слухи о возможном переходе на работу в федеральное правительство и заявил, что намерен отработать в регионе полный срок полномочий.

«Есть долгосрочные планы, большие проекты. По всем уже началась работа, постепенно формируем команду. Хочу, чтобы все задуманное приобретало реальные очертания», — приводит слова Решетникова «Коммерсант».

Также он заметил, что у недавно избранных глав муниципалитетов появится возможность проявить себя.



Напомним, что Максим Решетников был избран губернатором Пермского края в сентябре 2017 года. Срок его полномочий истекает в 2022 году.