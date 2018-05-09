В Татарстане акция «Бессмертный полк» собрала 363 тысячи человек

В Республике Татарстан в акции «Бессмертный полк» приняли участие 363 тыс. человек. Об этом «Реальному времени» сообщили организаторы акции.

В Казани в рядах «Бессмертного полка» прошли 165 тысяч человек. Добавим, что в столице Татарстана в шествии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

Кроме того, к многотысячному шествию также присоединились председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а также руководители республиканских министерств и ведомств.

В Москве вместе с участниками акции «Бессмертный полк» проследовали президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.