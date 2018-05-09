Минниханов и Шаймиев приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Казани

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Участники марша прошли по маршруту площадь Свободы — ул. Карла Маркса — ул. Лобачевского — ул. Кремлевская — площадь Первого мая — площадь Тысячелетия.

Президент РТ нес в руках портрет своего дяди со стороны отца — Минниханова Галимзяна Миннихановича. Минтимер Шаймиев проследовал по маршруту с портретом отца — Шаймиева Шарипа Шаймухамматовича.

К многотысячному шествию также присоединились председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а также руководители республиканских министерств и ведомств.



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