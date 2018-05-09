Президенты России, Израиля и Сербии прошли в рядах «Бессмертного полка» в Москве

Президент России Владимир Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве, посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию вел RT.

Российский лидер принимает участие в акции четвертый раз. Президент России нес в руках фотографию своего отца. Рядом с Путиным следовал советский и российский актер театра и кино Василий Лановой.

Также в шествии участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Главы Сербии и Израиля также несли в руках фотографии своих родственников-ветеранов.

Президент России проследовал вместе с участниками шествия до начала Васильевского спуска, затем поблагодарив их, глава госудраства отправился в Кремль на переговоры с Нетаньяху.

Напомним, что после окончания парада в честь Дня Победы произошел небольшой инцидент. Сотрудник охраны президента России не пустил ветерана, который попытался приблизиться к Путину. Глава государства обратил внимание на ситуацию и вмешался, предложив пожилому мужчине пройти в Александровский сад.