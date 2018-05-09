Агент Дэн Мильштейн: «За Гарипова в НХЛ была микровойна, но он решил остаться в «Ак Барсе»

Хоккейный агент из НХЛ Дэн Мильштейн рассказал об интересе к Эмилю Гарипову со стороны заокеанских команд.

— Сколько предложений было у Эмиля Гарипова?

— Примерно шесть команд. Но Эмиль следующие два года решил продолжить выступать за «Ак Барс» и быть первым вратарём. В НХЛ его вели на протяжении всего сезона, были конкретные предложения и даже микровойна. Но Гарипов сделал свой выбор, — сказал Мильштейн в интервью «Чемпионату».

Напомним, ранее Гарипов продлил контракт с «Ак Барсом». Новое соглашение будет рассчитано на два года.