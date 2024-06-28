МОК допустил теннисистов Даниила Медведева и Мирру Андрееву до участия в Олимпиаде

Фото: Ринат Назметдинов

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских теннисистов Даниила Медведева и Мирру Андрееву к участию в Олимпийских играх в Париже, сообщает ТАСС.

Кроме того, до участия в соревнованиях допущен российский велогонщик Глеб Сырица. Ранее в качестве запасных рассматривались Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, который позднее отказался от участия. Дронова и Иванченко подтвердили свое желание выступить на соревнованиях.

Среди теннисистов на Олимпиаду в Париже также поедет уроженка Татарстана Вероника Кудерметова. Среди россиян в мужской части турнира выступят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женской сетке, помимо Вероники Кудерметовой, сыграют Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Разиль Самигуллин