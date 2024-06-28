Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт до 2028 года

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин сообщил о продлении контракта с Российским футбольным союзом (РФС) до 2028 года, пишет «Спорт-Экспресс».

55-летний специалист возглавил национальную команду летом 2021 года и с марта 2022 года совмещает работу в сборной с должностью главного тренера футбольного клуба «Ростов».

Под руководством Карпина сборная провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее стало известно, что тренер продлил контракт со сборной России на 2 года.