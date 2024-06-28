Как «Сетевая компания» помогла провести Спортивные игры БРИКС

400 сотрудников компании обеспечивали порядок в электросетевом хозяйстве 16 объектов, где проводились соревнования

Фото: предоставлено АО «Сетевая компания»

За бесперебойную подачу электричества во время Игр стран БРИКС в Казани отвечало АО «Сетевая компания»: более 400 человек несли «энергетическую вахту». К работе привлекли не только казанских энергетиков, но и сотрудников филиалов со всей республики. Всего ответственной работой было охвачено 16 объектов в Казани — среди них и те площадки, которые были возведены относительно недавно, к Универсиаде, и те, что работают уже более полувека. Как была устроена эта работа — в обзоре «Реального времени».

400 энергетиков со всей республики

Турнир продлился 11 дней. Все это время команда «Сетевой компании», в которую входило 400 человек, неустанно работала и несла ответственность за то, чтобы все прошло успешно и проблем с электричеством не возникло ни на одном из 16 спортивных объектов, где проходили игры.

Большой объем работ был выполнен задолго до начала Игр. Предварительно энергетики изучили технологическую схему и инфраструктуру, контролировали ход исполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а позже следили за эксплуатацией оборудования во время турнира.

. предоставлено АО «Сетевая компания»

К участию в этой работе привлекли команды энергетиков из разных районов Татарстана и филиалов компании.

Центр волейбола и УСК «Тулпар» обслуживала команда из Альметьевских электрических сетей.

В Центре гимнастики и конно-спортивном комплексе «Казань» работали энергетики из Бугульминских электрических сетей.

Дворец водных видов спорта, Академию тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Центр бадминтона, Центр бокса и настольного тенниса взяли на себя Казанские электрические сети.

В ИТ-парке работала группа энергетиков из Набережночелнинских электрических сетей.

МВЦ «Казань Экспо», Центральный стадион и «Баскет-холл» контролировали сотрудники Приволжских электрических сетей.

Центр гребных видов спорта и «Татнефть Арену» обслуживали энергетики из Чистопольских электрических сетей.

Площадку проведения Сабантуя в селе Мингер Сабинского района обеспечивали электричеством под контролем команды Елабужских электросетей.

По каждому объекту каждая команда предварительно изучила технологическую схему, инфраструктуру, особенности электроустановок. Была проведена ревизия оборудования распределительных сетей. Энергетики контролировали ход исполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в течение всего турнира следили за правильностью эксплуатации оборудования. На каждом объекте дежурили электромонтеры из Казанского филиала — на их плечах был контроль состояния внешнего электроснабжения объектов.

Работа энергетиков строго контролировалась: ее мониторили Главный операционный центр МММ «Спортивные Игры БРИКС» (в котором дежурили представители руководящего состава АО «Сетевая компания»), региональный оперштаб по обеспечению надежного энергоснабжения. Общий контроль был возложен на главного энергетика МММ «Спортивные игры БРИКС» — технического директора «Сетевой компании» Альмира Латипова.

Как работали энергетики в «Баскет-холле»

Для любителей спорта, для зрителей и болельщиков Игры начались с Церемонии открытия, которая прошла на площадке МВЦ «Казань Экспо». Красочное и очень динамичное представление никого не оставило равнодушным. Во многом этот успех зависел от надежного электроснабжения. Заместитель главного инженера Поволжских электросетей Илдар Хамитов был энергоменеджером на МВЦ «Казань Экспо» еще начиная с соревнований WorldSkills 2019 года. Здесь же он начал вахту со своей командой во время Игр стран БРИКС, а после церемонии открытия ему был доверен спортивный комплекс «Баскет-холл». В команду вошли сотрудники Приволжских электросетей и электромонтеры Центрального РЭС Казанских электросетей, которые дежурили на объекте.

. предоставлено АО «Сетевая компания»

Здесь проходили соревнования по баскетбольному и футбольному двоеборью — сложным дисциплинам, включающим, кроме традиционных игр на спортивной площадке, еще и диджитал-составляющую.

Специалисты дежурили в четырех ключевых точках: здесь вели непрерывный мониторинг состояния оборудования, чтобы исключить перебои в электроснабжении на момент соревнований и тренировок. В нескольких вводных распределительных устройствах (ВРУ) нужно было осуществлять постоянный контроль за работой оборудования, в том числе отслеживать величину токовой нагрузки и вести тепловизионный контроль контактных соединений. Работники Центрального РЭС дежурили на четырехтрансформаторной подстанции — центре энергопитания для всего «Баскет-холла».

Илдар Хамитов рассказывает, что для энергоменеджеров такие перемещения с одного объекта на другой, несмотря на их разность, не являются проблемой. Главное — изучить схемы объектов до начала соревнований, опробовать работу оборудования при максимальных нагрузках, выявить «узкие» места, устранить их до начала мероприятий и взять на особый контроль ключевые точки.

«Команда у нас слаженная — ребята знают, что делать»

Во Дворце водных видов спорта дежурила команда из Казанских электросетей под руководством начальника отдела автоматизации Казанских электросетей Александра Бурмистрова. Это необычное с архитектурной точки зрения здание и в эксплуатации непросто. Здесь работает сложная система водоподготовки и вентиляции, а кроме того, действуют особые требования к надежности электроснабжения. В подвале Дворца — сложная анфилада подземных помещений, которые распределены между многочисленными техническими службами. Среди них — место, где установлен главный распределительный щит, энергетическое сердце всего дворца. Здесь и дежурили сотрудники КЭС.

Синхронность действий демонстрировали на объекте не только спортсмены — «на воздухе» работали электромонтеры РЭС Казанских электросетей, которые контролировали состояние оборудования в БКТП — в точке, куда заходят сети внешнего электроснабжения. В случае аварий в распределительной сети нужно было оперативно выполнить их переключение. Дело в том, что по нормальной схеме Дворец водных видов спорта запитан от ПС 220 кВ Магистральная, но в случае необходимости его можно переключить на питание от ПС 110 кВ Крыловка. Это обеспечивает стопроцентную надежность электроснабжения.

— Я уже принимал участие в таких мероприятиях — дежурил на объектах в Деревне Универсиады во время WorldSkills и в Академии тенниса во время Игр будущего. Так что алгоритм действий уже наработан, — рассказывает Александр Бурмистров. — В моей команде работали еще более опытные сотрудники, принимавшие участие куда в большем количестве мероприятий, начиная с Универсиады. Команда у нас слаженная — ребята знают, что делать!

«Гордимся доверием и осознаем ответственность»

Руководитель производственной системы «Энергия» Бугульминских электрических сетей Роберт Гафиатуллин участвовал в подобном событии уже второй раз — вместе с подведомственным ему Конно-спортивным комплексом «Казань». Со времен универсиады здесь произошли серьезные перемены. Появился большой экран, транслирующий скачки и потребляющий большое количество электроэнергии. Кроме того, КЛ 10кВ и ТП были переданы на обслуживание смежной сетевой организации.

Чтобы подготовить к соревнованиям объект после реконструкции и быть стопроцентно уверенными в надежности обновленных коммуникаций, команда из Бугульмы несколько раз приезжала сюда до соревнований. Сюда делегировали самых ответственных и знающих исполнителей. Под руководством опытного электроменеджера они провели ревизию оборудования и усовершенствовали его до требуемых значений, чтобы исключить риски сбоев. А еще наладили активное взаимодействие с персоналом, который работает здесь штатно.

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Бригада несла вахту в электрощитовой и держала под контролем дизель-генераторную установку — на случай, если придется подключать резервный источник питания.

— Наши руководители доверяют нам, а им, в свою очередь, доверяют руководители республики. Мы гордимся доверием и осознаем ответственность, которой нас облекли. Постарались, чтобы все мероприятия прошли на должном уровне, — рассказал Роберт Гафиатуллин.